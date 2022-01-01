Свидетельство - документ об обучении, о квалификации - подтверждает получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего по результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). Срок действия свидетельства - бессрочно.

Удостоверение - документ о повышении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации). Т.к. повышать квалификацию необходимо каждые 3 года - срок действия удостоверения о ПК - 3 года.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения.