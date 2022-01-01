Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», утвержденным приказом Минтруда России от 05.08.2018 №447н.
Курсантам, успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация и выдается свидетельство должности служащего «Оператор наземных средств управления БПЛА».
Всего за 17 дней вы получите свидетельство установленного образца
Изучаем теорию 14 дней онлайн:
3 дня практики на аэродроме:
Основы аэродинамики
Основы аэронавигации
Основы метеорологии
Основы воздушного права
Конструкция, эксплуатация и настройка БПЛА
Программное обеспечение
Безопасность полетов
Подготовка в области человеческого фактора
Применение БПЛА в различных отраслях
Отработка навыков на виртуальном тренажере в учебном классе
Сборка и предполетная наземная подготовка беспилотника
Отработка навыков работы с дроном в режиме ручного управления
Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций
Самостоятельный полет (сдача экзамена)
Работа с полезной нагрузкой
Построение автоматического полетного задания (по запросу)
Используем только самые современные и востребованные БПЛА, чтобы вы приобрели свои навыки и знали тонкости управления.
У нас есть камеры многократного приближения, гибридные камеры, тепловизоры и УФ камеры, что позволит подготовить специалистов для любых промышленных задач.
Наш парк беспилотников
Matrice 300
Phantom 4Pro
Mavic2 AIR
Mavic2 Enterprise
Matrice 200/210
Matrice 600
Доп. оборудование
DJI Zenmuse H20T
Гибридная камера
DJI Zenmuse Z30
Камера многократного зума
DJI Zenmuse XT2
Тепловизионная камера
OFIL micROM
УФ-камера
УТЦ Энергоскан — ведущийучебный центр подготовки профессиональных операторов беспилотных летательных аппаратов
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*По мнению Ассоциации Аэронекст
1 000
Более выпускников
20
Более 200единиц профессионального учебного оборудования
3х
Более 3х3лет на рынке
Наши выпускники работают в крупных компаниях по всей России
Про нас говорят в СМИ
Где мы обучаем?
Теорию изучаем в наших комфортных классах, а практику на аэродроме!
Проводим корпоративное обучение на вашем предприятии, если количество обучающихся сотрудников больше 10 человек!
Екатеринбург
Москва
для Екатеринбурга
Адрес наших учебных классов — ул. Шейнкмана, 9, 3 подъезд, 8 этаж
Адрес аэродрома — Белоярский городской округ, аэродром ДОСААФ Логиново
для Москвы
Адрес наших учебных классов — Щелковское шоссе, 100, корп 1
Адрес аэродрома — Городской округ Балашиха, аэродром Чёрное
Теоретическую часть курсанты изучают самостоятельно в онлайн режиме. Все материалы, видео уроки, вебинары выкладываются на платформе Геткурс. При заключении договора вы получаете доступ к платформе и в удобном для вас режиме изучаете теоретическую часть. Наши преподаватели всегда будут на связи в онлайн-чате, где вы сможете оперативно получить ответы на возникающие вопросы.
Практические занятия проходят в течение 3-х дней на действующих аэродромах Екатеринбурга или Москвы. В случае выездного обучения – на ближайшем аэродроме по согласованию.
- день первый – выполнение полетов на симуляторах имитации полета DJI Flight Simulator, отработка основных навыков управления - день второй – выезд на полигон, полеты на беспилотниках, отработка навыков «ручного управления». - день третий – полеты на промышленных дронах, работа с тепловизорами и другими полезными нагрузками, сдача экзамена.
Как проходит обучение на платформе Геткурс?
Курсанты заходят в личный кабинет по ссылке, полученной по электронной почте после заключения договора на обучение.
Заполняют данные в личном кабинетеи анкету слушателя курса
Появляется доступ к онлайн урокам, где курсанты:
- изучают теоретический материал (видео и текстовый материал) - после каждой пройденной темы выполняют тесты - присутствуют на вебинарах с преподавателями (даты уточняются заранее менеджером курса) (!) Желательно присутствие на 3-х вебинарах, т.к. преподаватель может проверить понимание материала, а слушатель - задать вопросы по изученным темам. Вебинары можно смотреть и в записи. - Выполняют итоговый тест (по всем теоретическим темам – 60 вопросов, 2 попытки, допустимо до 10% неверных ответов). 4.Выполнение итогового теста является допуском к практическим занятиям
Где слушатель может задать вопросы по обучению?
Менеджеру и преподавателю - группа вотсап или лс
Методисту и техническому консультанту - в сообщениях на Геткурс
Кто преподает на курсе?
Наши учителя: - Опытные преподаватели, пилоты-инструкторы с многолетним опытом пилотирования беспилотных воздушных судов. - Действующие операторы БВС (внешние пилоты), имеющие многолетний опыт использования БВС в промышленности, геодезии, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.
Когда выдаем свидетельство, когда удостоверение, а когда справку?
Свидетельство - документ об обучении, о квалификации - подтверждает получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего по результатам профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). Срок действия свидетельства - бессрочно. Удостоверение - документ о повышении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации). Т.к. повышать квалификацию необходимо каждые 3 года - срок действия удостоверения о ПК - 3 года. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
В чем отличие документа установленного образца и государственного образца?
Право на выдачу документа государственного образца имеют учреждения, имеющие подтверждение качества обучающих программ на соответствие нормам ГОСТа. Такой документ выдают муниципальные образовательные учреждения (университеты, академии, колледжи и так далее). Установленный образец - такие документы выдают коммерческие образовательные организации, которые получили лицензию на обучение специалистов, также регламентируются государственными стандартами. Такие документы позволяют официально трудоустроиться на должность по профилю специальности. По этой причине недостатков у документов установленного образца перед государственными нет.
Какие документы мы запрашиваем? Зачем мы просим СНИЛС, паспорт и диплом об образовании, документ о смене фамилии?
СНИЛС, паспорт с пропиской и диплом об образовании (СПО (колледж, техникум) или ВО (университет)), документ о смене фамилии - запрашиваем при поступлении на программы ДПО (дополнительного профессионального образования); СНИЛС, паспорт с пропиской - запрашиваем при поступлении на программы профобучения. Эти данные необходимы для заключения договора о предоставлении образовательных услуг - верификация личности обучающегося, а также для внесения информации в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», который создан Рособрнадзором. С 2021 года при выгрузке документов в реестр учебные центры обязаны также указывать сведения о СНИЛС и др. документах. Все персональные данные передаются только по электронной почте или в личном сообщении. Копии документов уничтожаются после внесения данных в реестр ФИС ФРДО (в течение 2 мес с момента обучения). Личные дела ведутся в системе 1С, доступ к информационной базе ограничен.